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ОККО досрочно запустила в эксплуатацию установку для хранения энергии на 20 МВт

ОККО досрочно запустила в эксплуатацию установку для хранения энергии на 20 МВт
Первый энергообъект был введен в эксплуатацию значительно раньше запланированного срока. Фото: "Укрэнерго".

Компания ОККО запустила в работу установку хранения энергии мощностью 20 МВт. Это первый объект, введенный в эксплуатацию, ставший победителем спецаукциона НЭК "Укрэнерго" для долгосрочного приобретения вспомогательных услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отмечается, что благодаря спецаукциону "Укрэнерго" одна из частных компаний ввела в эксплуатацию энергообъект, критически важный для стабильных поставок электроэнергии.

Это результат введенных летом спецаукционов по долгосрочному приобретению вспомогательных услуг, подчеркивают в пресс-службе.

Первый энергообъект, созданный в рамках сотрудничества между оператором системы передачи и частным инвестором (группой компаний ОККО), был введен в эксплуатацию значительно раньше запланированного срока.

Речь идет об установке для хранения энергии мощностью 20 МВт.

Что известно о спецаукционах "Укрэнерго"

В августе прошлого года победители первого спецаукциона "Укрэнерго" гарантировали строительство новых мощностей общей мощностью 99 МВт для предоставления вспомогательных услуг резервов поддержания частоты (РПЧ) на 5 лет. Эти объекты должны быть запущены до октября этого года.

Досрочный запуск энергообъектов во время войны повышает доверие к стабильной работе украинской энергосистемы, отмечают в пресс-службе.

Delo.ua сообщало, что аукционы на вспомогательные услуги это существенный первый шаг для развития балансирующих мощностей. Инвесторы могут строить новые объекты и для работы на рынке двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед" и т.д. А также бизнес заинтересован в установлении собственной генерации и батареек

Автор:
Ольга Опенько