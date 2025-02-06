АМКУ принял решение о предоставлении ОККО контроля за ТОКА: что известно

АО Концерн Галнафтогаз (сеть АЗК OKKO) получило разрешение на осуществление контроля над ООО Первая национальная сеть электрозаправочных комплексов ТОКА.

Об этом сообщил глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко.

Согласно повестке дня заседания, было рассмотрено заявление от 31 декабря 2024 года, касающееся приобретения "Галнефтегазом" доли в уставном капитале ООО "ТОКА".

Компания получит более 50% голосов в высшем органе управления общества.

Что известно о ТОКА

ТОКА — один из ведущих игроков на украинском рынке зарядной инфраструктуры для электромобилей, начавший свою деятельность в 2015 году.

Сеть объединяет более 200 станций электрозарядных комплексов, на которых одновременно могут заряжаться более 450 электрокаров.

Станции ТОКА работают в Киеве, Одессе, Ужгороде, Мукачево, Львове, Днепре, Тернополе, Ирпене и других городах.

ТОКА с 2019 г. сотрудничает с сетью ОККО, устанавливая зарядные станции на ее АЗС.

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