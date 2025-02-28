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путь ветеранов
Тип
Три года большой войны
Категория
Бизнес
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Почему ОККО в первые дни войны рискнула на $200 млн, и как это помогло армии

Василий Дмитриев, ОККО
Василий Дмитриев говорит, что в первые недели российского вторжения компания пыталась распределить горючее так, чтобы его хватило большего количества клиентов. Фото предоставлено пресслужбой компании

В результате полномасштабного вторжения в начале войны более 50 АЗК сети ОККО получили повреждения от боевых действий, 14 комплексов оказались на временно оккупированной территории, а под обстрелы попали 5 нефтебаз и еще 3, где компания хранила нефтепродукты. Доступ к морскому терминалу в Херсоне до сих пор остается невозможным из-за постоянных обстрелов.

Как рассказал Delo.ua вице-президент ОККО по маркетингу Василий Дмитриев, чтобы обеспечить поставки горючего в Украину, компания заключила рискованные контракты с европейскими трейдерами, заплатив авансом $200 млн. Это позволило ей первым восстановить логистику и стабилизировать рынок.

Дмитриев называет стратегию первых дней войны "демаркетинговой": "Сначала мы обеспечивали топливом Вооруженные силы, медиков и критическую инфраструктуру, затем – корпоративных клиентов, и только после этого – физических лиц", – вспоминает он.

Даже когда цены на оптовом рынке взлетели в несколько раз, ОККО направляла горючее только на собственные АЗК, полностью прекратив продажу мелкого опта. В компании говорят, что сохраняли минимальную или даже нулевую маржу.

Как все сознательные бизнесы в Украине, все эти годы компания помогает ВСУ. В рамках программы "Согреваем защитников" компания бесплатно кормила военных на АЗК в зонах боевых действий. Также ОККО присоединилась к благотворительным проектам фонда "Вернись живым". В общей сложности компания выделила более 2,4 млрд грн в поддержку армии и восстановление страны.

Сегодня компания инвестирует в альтернативную энергетику, в частности, в развитие инфраструктуры электрозарядных станций, активно работает с корпоративным и аграрным сектором потребителей. Недавно она объявила о своем новом проекте – строительстве рекреационного комплекса в Карпатах.

По словам Дмитрива, в 2024 году наблюдался спад спроса на горючее на 15-18%. Компания не ожидает значительного роста в 2025 году. В ОККО ожидают, что власти будут бороться с "серыми" АЗС, занимающими до 30% рынка, продавая контрафактное горючее и избегая налогов.

"Если государство наведет порядок в этой сфере, рынок станет более прозрачным и консолидируется по европейскому образцу", — заключает Дмитриев.

Напомним, АО Концерн Галнафтогаз (сеть АЗК OKKO) получило разрешение на приобретение доли у ООО Первая национальная сеть электрозаправочных комплексов ТОКА.

Автор:
Елена Черкасец