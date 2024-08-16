Кабмін схвалив законопроєкт про нові санкції: заборона на програмне забезпечення з країн під санкціями

Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт, який пропонує зміни до Закону "Про санкції". Документ передбачає нові обмеження для програмного забезпечення та інтернет-ресурсів з країн, що перебувають під санкціями. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, законопроєкт розробила Держспецзвʼязку за завданням Ради національної безпеки та оборони.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що обмеження стосуватимуться програмного забезпечення, розробленого компаніями або фізичними особами, що є резидентами країн, які перебувають під санкціями, або перебувають під контролем іноземних суб'єктів чи урядів.

Крім того, законопроєкт передбачає обмеження доступу до електронних інформаційних ресурсів та комунікаційних систем, пов'язаних із цими державами.

До санкцій підпадатимуть програмні продукти, створені на основі вихідного або об’єктного коду, що вже під санкціями. Також обмеження торкнуться програмного забезпечення, розробленого особами, на яких поширюються санкції, незалежно від країни їхнього походження.

Законопроєкт також забороняє доступ до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті, які належать або контролюються особами чи організаціями, щодо яких застосовано санкції. Це включає вебсайти, вебсторінки, електронні комунікаційні мережі та інформаційно-комунікаційні системи.

"Я відверто не дуже розумію, як юридичні особи можуть дізнатися іноді ці деталі перед використанням. Щоб це не стала ще одним приводом прийти правоохоронцям потім. Але це законопроєкт і я думаю ще в Раді буде обговорюватися механіка", - додав депутат.

Цікаво, що у цей же день указом президента України Владислава Вікторовича Власюка було призначено Радником з питань санкційної політики. Додамо, що раніше такої посади в ОП не було.



Нагадаємо, однією з найпоширеніших російських програм, яку досі використовують в Україні, є «1С».

У жовті 2023 року, депутат від партії «Слуга Народу» Мар'ян Заблоцький подав до Верховної Ради законопроєкт №10186, що пропонує заборонити продаж цього програмного забезпечення в країні.

Згідно з пояснювальною запискою, понад 80% бізнесів в Україні, з обсягом послуг понад 500 млн грн, все ще використовують «1С».

Проти яких країн діють санкції в Україні

Нагадаємо, що секторальні санкції в Україні орієнтовані на посилення тиску на країни, які або безпосередньо здійснюють агресію проти України, або підтримують такі дії.



З початку 2021 року Україна запровадила секторальні санкції проти різних країн:

1 лютого 2021 року : Санкції проти Республіки Нікарагуа.

: Санкції проти Республіки Нікарагуа. 5 серпня 2022 року : Санкції проти Російської Федерації у відповідь на повномасштабне вторгнення.

: Санкції проти Російської Федерації у відповідь на повномасштабне вторгнення. 22 лютого 2023 року : Додаткові санкції щодо фінансових установ Російської Федерації.

: Додаткові санкції щодо фінансових установ Російської Федерації. 27 травня 2023 року : Санкції проти Ісламської Республіки Іран, через постачання зброї Росії.

: Санкції проти Ісламської Республіки Іран, через постачання зброї Росії. 20 листопада 2023 року: Новий пакет санкцій проти Російської Федерації та Республіки Білорусь, спрямований на оборонно-промисловий сектор.

Також у квітні 2023 року, попри вже існуючі санкції проти Башара Асада та інших керівників Сирії, Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу про запровадження нових санкцій проти Сирії.

Кабмін пропонував Раді національної безпеки та оборони ввести санкції на 50 років, які включатимуть заборону на експортно-імпортні операції з резидентами Сирії, повне припинення транзиту ресурсів і перевезень через Україну, а також заборону на інвестиції та обслуговування електронних платіжних систем, емітованих резидентами Сирії.

Цей крок є відповіддю на дії Сирії, зокрема на її участь у нелегальному вивезенні зерна з окупованих територій України, визнання "ДНР" та "ЛНР", постачання зброї Росії та загальну підтримку агресії проти України.



Додамо, що станом на 16 серпня 2024 року, санкції проти цієї країни не були введені.