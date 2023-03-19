Держспецзв'язку попереджає про небезпеку скачування програмного забезпечення через торенти: що відомо

Російські хакери розповсюджують заражене програмне забезпечення через торенти. Вони отримують доступ до вмісту комп’ютера, коли користувачі завантажують та встановлюють зламані файли.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв'язку.

"Хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (в тому числі операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів.

"Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин. Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено", - наголошують у Держспецзв'язку.

Крім того, у зоні ризику перебувають не тільки компанії, а і пересічні українські користувачі, які встановлюють неліцензійне програмне забезпечення з неофіційних джерел.

Зазначимо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації постійно фіксує подальше зростання кількості кіберінцидентів та кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури.

Відомо, що РФ щодня здійснює понад 10 кібератак на стратегічні об’єкти України.

Джерело фото: Depositphotos