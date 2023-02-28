Українські хакери "злили" дані клієнтів і співробітників російського Сбербанку

Українські хакери з угруповання NLB "зламали" найбільший російський банк Сбер й опублікували дані його клієнтів і співробітників. Про це хакери повідомили в Telegram.

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Розархівовані документи загалом важать 2,5 гігабайти. Файли містять, зокрема, електронні адреси та номери телефонів.

За словами хакерів, це лише частина скомпрометованих даних. Їм вдалося зламати й інші проєкти та сервіси з екосистеми банку, отримати доступ до баз даних та внутрішніх чатів розробників.

Сбер – найбільший банк Росії, активи якого складають чверть банківської системи країни, а частка в банківському капіталі становить 30%.

В Україні він був представлений Сбербанком, а згодом — МР Банком, ліцензію якого НБУ відкликав 25 лютого 2022 року, наступного дня після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Наразі Сбер незаконно працює на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, що це вже не перший "злив" даних російської банківської системи з боку українських хакерів. Зокрема, в листопаді 2022 року українська IT-армія отримала доступ до мереж Центрального банку РФ.