Украинские хакеры "слили" данные клиентов и сотрудников российского Сбербанка

Украинские хакеры по группировке NLB "взломали" крупнейший российский банк Сбер и опубликовали данные его клиентов и сотрудников. Об этом хакеры сообщили в Telegram.

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Разархивированные документы весят 2,5 гигабайта. Файлы содержат, в частности, электронные адреса и телефонные номера.

По словам хакеров, это лишь часть скомпрометированных данных. Им удалось сломать и другие проекты и сервисы из экосистемы банка, получить доступ к базам данных и внутренним чатам разработчиков.

Сбер – самый крупный банк России, активы которого составляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале составляет 30%.

В Украине он был представлен Сбербанком, а впоследствии – МР Банком, лицензию которого НБУ отозвал 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас Сбер незаконно работает на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, что это уже не первый "слив" данных российской банковской системы со стороны украинских хакеров. В частности, в ноябре 2022 года украинская IT-армия получила доступ к сети Центрального банка РФ.