IT армія отримала доступ до мереж Центробанку РФ

Українські хакери отримали доступ до мереж Центрального банку РФ і виклали у відкритий доступ перші 27 тисяч файлів.

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Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"IT армія отримала доступ до мереж центрального банку РФ! Дякуючи департаменту інформаційних технологій та департаменту операцій на фінансових ринках недобанку ми маємо багато цікавого про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ та інші матеріали, що церкулюють в мережах цб РФ та вже аналізуються нашими фахівцями", - зазначив Федоров.

Він зауважив, що якщо ЦБ РФ не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля.

"Наразі ми публікуємо для громадськості перші 27 тис. файлів, з якими ви можете ознайомитись, проаналізувати, зробити відповідні висновки та вчинити певні дії", - підкреслив Федоров.

Раніше ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів, серед яких Пошта РФ та Пенсійний фонд.

Але російські хакери теж не сплять. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України нещодавно попередила українців про розсилання шкідливих електронних листів начебто від імені Генштабу.

Крім того, Служба безпеки України виявила та нейтралізувала понад 3,5 тис кібератак цього року.