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ИТ-армия заблокировала Почту РФ и Пенсионный фонд
ИТ-армия заблокировала более 600 онлайн-ресурсов за две недели августа, среди которых Почта РФ и Пенсионный фонд.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Отмечается, что за первые две недели августа ИТ-армия заблокировала онлайн-ресурсы Почты России. Мощная кибератака полностью парализовала работу Национального почтового оператора РФ. Невозможно было воспользоваться почтовыми услугами, отправить или получить посылку.
"Киберудар парализовал работу государственной почты и не допустил доход, который мог пополнить бюджет страны и изготовить очередную вражескую ракету", - отмечают в Минцифре.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также был заблокирован Пенсионный фонд РФ. Из-за киберударов семьи военных не получили выплаты и компенсации за своих живых или неживых военных, участвовавших в войне против Украины.
ИТ-армия атаковала сервисы онлайн-банкинга, и клиенты многих российских банков не смогли провести желаемые финансовые операции со смартфона. Также были атакованы платформы для видеосвязи, которые россияне создали взамен популярных сервисов, покинувших рынок РФ.
"Ежедневно айтовцы и активисты киберфронта блокируют онлайн-ресурсы врага. Благодаря этому удается расшатать все важные сферы жизни РФ. Это ослабляет экономику и спонсирование войны", - подчеркнули в Минцифре.