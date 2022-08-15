ИТ-армия заблокировала Почту РФ и Пенсионный фонд

ИТ-армия заблокировала более 600 онлайн-ресурсов за две недели августа, среди которых Почта РФ и Пенсионный фонд.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что за первые две недели августа ИТ-армия заблокировала онлайн-ресурсы Почты России. Мощная кибератака полностью парализовала работу Национального почтового оператора РФ. Невозможно было воспользоваться почтовыми услугами, отправить или получить посылку.

"Киберудар парализовал работу государственной почты и не допустил доход, который мог пополнить бюджет страны и изготовить очередную вражескую ракету", - отмечают в Минцифре.

Также был заблокирован Пенсионный фонд РФ. Из-за киберударов семьи военных не получили выплаты и компенсации за своих живых или неживых военных, участвовавших в войне против Украины.

ИТ-армия атаковала сервисы онлайн-банкинга, и клиенты многих российских банков не смогли провести желаемые финансовые операции со смартфона. Также были атакованы платформы для видеосвязи, которые россияне создали взамен популярных сервисов, покинувших рынок РФ.

"Ежедневно айтовцы и активисты киберфронта блокируют онлайн-ресурсы врага. Благодаря этому удается расшатать все важные сферы жизни РФ. Это ослабляет экономику и спонсирование войны", - подчеркнули в Минцифре.