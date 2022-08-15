ІТ-армія заблокувала Пошту РФ і Пенсійний фонд

ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні серпня, серед яких Пошта РФ і Пенсійний фонд.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Зазначається, що за перші два тижні серпня ІТ-армія заблокувала онлайн-ресурси Пошти Росії. Потужна кібератака повністю паралізувала роботу національного поштового оператора РФ. Неможливо було скористатися поштовими послугами, відправити або отримати посилку тощо.

"Кіберудар паралізував роботу державної пошти та не допустив дохід, який міг поповнити бюджет країни й виготовити чергову ворожу ракету", - зазначають у Мінцифри.

Також було заблоковано Пенсійний фонд РФ. Через кіберудари родини військових не отримали виплати та компенсації за своїх живих або неживих військових, які брали участь у війні проти України.

ІТ-армія атакувала сервіси онлайн-банкінгу і клієнти багатьох російських банків не змогли провести бажані фінансові операції зі смартфона. Також були атаковані платформи для відеозв'язку, які росіяни створили на заміну популярних сервісів, що покинули ринок РФ.

"Щодня айтівці та активісти кіберфронту блокують онлайн-ресурси ворога.Завдяки цьому вдається розхитати всі важливі сфери життя РФ. Це послаблює економіку і спонсорування війни", - підкреслили в Мінцифри.