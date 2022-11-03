IT армия получила доступ к сетям Центробанка РФ

Украинские хакеры получили доступ к сети Центрального банка РФ и выложили в открытый доступ первые 27 тысяч файлов.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"IT армия получила доступ к сетям центрального банка РФ! Благодаря департаменту информационных технологий и департаменту операций на финансовых рынках недобанка мы имеем много интересного о персонале, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системах КЗИ и других церкулирующих материалах в сетях ЦБ РФ. Они уже анализируются нашими специалистами", - отметил Федоров.

Он подчеркнул, что если ЦБ РФ не может обеспечить свою киберзащиту, то как она сможет защитить стабильность рубля.

"В настоящее время мы публикуем для общественности первые 27 тыс. файлов, с которыми вы можете ознакомиться, проанализировать, сделать соответствующие выводы и предпринять определенные действия", - подчеркнул Федоров.

Ранее ІТ армия заблокировала более 600 онлайн-ресурсов, в том числе Почту РФ и Пенсионный фонд.

Но российские хакеры тоже не спят. Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины недавно предупредила украинцев о рассылке вредоносных электронных писем вроде бы от имени Генштаба.

Кроме того, Служба безопасности Украины обнаружила и нейтрализовала более 3,5 тыс кибератак в этом году.