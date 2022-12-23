Новый вирус "Крестный отец" атакует банки и криптокошельки по всему миру

Специалисты по кибербезопасности предупреждают о появлении нового троянского вируса Godfather ("Крестный отец"), нацеленного на пользователей более 400 программ, а именно атакует банки и криптокошельки по всему миру.

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Об этом сообщает профильный портал finextra.com.

Godfather имеет одну примечательную особенность: в нем зашифрованный код, который не позволяет вирусу атаковать устройства пользователей, говорящих на русском или одном из языков, которые использовались в бывшем Советском Союзе.

Известно, что вирус способен создавать убедительные веб-фейки и накладывать их на экраны пораженных устройств, когда пользователь пытается открыть нужное приложение. Таким образом "злокачественная" программа атакует устройство.

Затем хакеры, запустившие Godfather, получают платежные данные и воруют пользовательские деньги.

По последним подсчетам, по состоянию на октябрь, 215 банков, 94 поставщика крипто-кошельков и 110 платформ криптообмена в странах, включая США, Великобританию, Канаду и Турцию, стали мишенью Godfather.

Напомним, недавно российские хакеры атаковали сайт и другие информационные ресурсы "Львовоблэнерго".

В свою очередь Министерство цифровой трансформации присоединилось к запуску платформы экстренной помощи по цифровой безопасности Nadiyno. Этот инструмент можно использовать для усиления собственной онлайн-безопасности и защиты от онлайн-угроз.

Источник фото: ua.depositphotos.com