Новий вірус "Хрещений батько" атакує банки та криптогаманці по всьому світу

Спеціалісти з кібербезпеки попереджають про появу нового троянського вірусу Godfather ("Хрещений батько"), який націлений на користувачів понад 400 програм, а саме атакує банки та криптогаманці по всьому світу.

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Про це повідомляє профільний портал finextra.com.

Godfather має одну примітну особливість: в ньому зашифрований код, який не дозволяє вірусу атакувати пристрої користувачів, які розмовляють російською або однією з мов, які використовувалися в колишньому Радянському Союзі.

Відомо, що вірус має здатності створювати переконливі веб-фейки та накладати їх на екрани уражених пристроїв, коли користувач намагається відкрити потрібну програму. Таким чином "злоякісна" програма атакує пристрій.

Потім хакери, що запустили Godfather, отримують платіжні дані та крадуть гроші користувачів.

За останніми підрахунками, станом на жовтень, 215 банків, 94 постачальники крипто-гаманців і 110 платформ криптообміну в країнах, включаючи США, Великобританію, Канаду та Туреччину, стали мішенню Godfather.

Нагадаємо, нещодавно російські хакери атакували сайт та інші інформаційні ресурси "Львівобленерго".

В свою чергу Міністерство цифрової трансформації та національний проєкт Дія.Цифрова освіта долучились до запуску платформи екстреної допомоги з цифрової безпеки Nadiyno. Цей інструмент можна використовувати для посилення власної онлайн-безпеки та захисту від онлайн-загроз.

Джерело фото: ua.depositphotos.com