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Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Російські хакери атакували сайт "Львівобленерго"

Фото: Pixabay

Російські хакери атакували сайт та інші інформаційні ресурси "Львівобленерго".

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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Атаку вдалось відбити завдяки вчасній роботі СБУ, яка попередила про напад", - зазначив він.

За його словами, спеціалісти уже вжили додаткових заходів для захисту, але через це ресурси "Львівобленерго" можуть працювати зі затримкою.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації та національний проєкт Дія.Цифрова освіта долучились до запуску платформи екстреної допомоги з цифрової безпеки Nadiyno. Цей інструмент можна використовувати для посилення власної онлайн-безпеки та захисту від онлайн-загроз.

Автор:
Ніна Комащенко