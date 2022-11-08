В Україні запустили платформу для екстреної допомоги з цифрової безпеки – Nadiyno

Міністерство цифрової трансформації та національний проєкт Дія.Цифрова освіта долучились до запуску платформи екстреної допомоги з цифрової безпеки Nadiyno. Цей інструмент можна використовувати для посилення власної онлайн-безпеки та захисту від онлайн-загроз.

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Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що ресурс Nadiyno має підвищити цифрову грамотність і подолати актуальні онлайн-загрози громадян. На платформі можна знайти поради із захисту персональних даних і пристроїв, підтримку від операторів гарячої лінії та інших фахівців з цифрової безпеки — у чаті або через форму-звернення.

"Ми опинилися в першій у світі кібервійні, де країна-агресор використовує технології, пропаганду, дезінформацію та цифрові інструменти як справжню зброю. Ворог не нехтує персональними даними, ставлячи під удар українців та їхню онлайн-безпеку. Тому ми підтримуємо інструменти з онлайн-безпеки, якими можуть скористатися наші громадяни, і чим якісніші вони, тим безпечнішим стає наш онлайн-простір та міцнішими і незламнішими — українці в цифровому середовищі", - зазначає головна спеціалістка Директорату європейської та євроатлантичної інтеграції Мінцифри Ярослава Дьо.

Однією з важливих переваг проєкту є те, що жителі тимчасово окупованих територій України також можуть отримати цінні поради від фахівців Nadiyno. Також на сайті є рекомендації, що стануть їм у пригоді. Наприклад, які месенджери варто обрати, як підготуватися до перевірки смартфона та уникнути прослуховування в окупації.

Платформа Nadiyno створена в межах проєкту "Цифрова екстрена підтримка громадянського суспільства в Україні" від ГО "Інтерньюз-Україна"

"На окупованих територіях не працюють українські мобільні оператори, а російські SIM-карти видають за паспортом. Небезпечно обговорювати військові чи політичні питання. Окупанти часто отримують доступ до пристроїв та акаунтів мешканців — вони можуть вести акаунти й робити фейкові дописи", — зауважують експерти ГО "Інтерньюз-Україна".

Онлайн-платформа Nadiyno допоможе:

посилити власну онлайн-безпеку та захистити себе від онлайн-загроз;

підвищити цифрову грамотність громадян;

надати поради із захисту персональних даних і пристроїв, підтримку від операторів гарячої лінії та інших фахівців з цифрової безпеки.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації і Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC) підписали меморандум про співпрацю, який передбачає виділення 15 млн франків (понад 500 мільйонів гривень) на розвиток цифровізації в Україні.