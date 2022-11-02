В Україні запустили освітній хаб "Google Знання"

Україна стала першою країною у світі, де було представлено локальну версію хабу “Google Знання”, який запустили 2 листопада. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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"Освітній хаб допоможе будь-кому в Україні вивчати будь-що у світі незалежно від того, це знання для школи, роботи чи життя. Мета проєкту – допомогти українцям отримувати нові навички та розвивати кар'єру, а Україні – рухатися до цифровізації навчання, незважаючи на важкі часи", — зазначили в Мінцифри.

Структура хабу складається з трьох основних розділів:

"Знання для школи";

"Знання для роботи";

“Знання для життя".

Перший розділ включає ресурси Google, призначені для освітян, учнів та їхніх батьків, щоб відкрити нові інструменти для навчання і викладання онлайн. Крім того, в нього входить посібник з безпеки дітей в інтернеті, а також онлайн-платформа "Навчання" на YouTube

Розділ "Знання для роботи" допоможе отримати практичні навички, знайти роботу та розвинути власний бізнес. В його структуру входять:

сайт "Нові цифрові можливості з Google";

платформа Digital Workshop;

ресурс з гнучкими навчальними онлайн-програмами;

курс з основ роботи з хмарними технологіями, необхідних для розвитку кар’єри або пошуку нової роботи;

ресурси й поради, які можуть стати в пригоді для українського бізнесу;

сервіс Market Finder.

У розділі “Знання для життя” зібрані ресурси Google.

Нагадаємо, корпорація Google також виділила 3 млн євро на 5 тисяч стипендій для навчання українців. Професійні сертифікати від Google створені для набуття практичних навичок, необхідних для роботи у галузях, які швидко розвиваються. Програма не вимагає попереднього досвіду та дозволяє учасникам навчатися у власному темпі онлайн у зручний час.

Крім того, для українського бізнесу Google запустив для безкоштовний сервіс, який допомагає компаніям виходити на нові ринки, шукати нових клієнтів та партнерів, збільшувати експортні продажі онлайн тощо.