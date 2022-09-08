Нові ринки для українського бізнесу: Google запускає в Україні Market Finder

Корпорація Google запускає для українського бізнесу безкоштовний сервіс, який допомагає компаніям виходити на нові ринки, шукати нових клієнтів та партнерів, збільшувати експортні продажі онлайн тощо. Мова йде про Market Finder, повідомила компанія в своєму блозі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Щоб раціонально використати можливості Market Finder потрібно спочатку знайти найбільш підходящий ринки для бізнесу. З цим сервіс може допомогти в такій роботі:

створенні списку нових перспективних цільових ринків для бренду;

визначенні попиту на товари або послуги на основі щомісячних пошукових запитів місцевого населення.

Після цього Google рекомендує підготувати бізнес до глобального ринку. В цьому Market Finder допоможе спланувати операції, зокрема щодо локалізації, налаштування платежів, обслуговування клієнтів, а також податкових, юридичних і логістичних операцій та підбору працівників.

"Наприклад, інструменти локалізації, посібники та поради продемонструють, як ефективно спілкуватися на новому ринку, а логістичні ресурси описують правила міжнародної доставки та транспортування для обраного вами ринку", — йдеться в блозі компанії.

Перед виходом на новий ринок бізнесу радять прорекламувати себе та свій продукт. В Google зазначають, що Market Finder допоможе розробити стратегію міжнародного маркетингу і надасть навчальні ресурси з цифрового маркетингу.

"Наприклад, за допомогою низки доступних прикладів, посібників і відео Market Finder показує, як створювати ефективні кампанії Google Ads, орієнтовані на вибраний вами ринок. Це допоможе вам розглянути рекламні рішення та важливість аналітики та вимірювання, а також надасть поради для технічних спеціалістів", — резюмували в компанії.

Зазначимо, хоча з липня Google запровадив платну передплату на Google Workspace, Міністерство цифрової трансформації домовилося про особливі умови для українського малого та середнього бізнесу.

Раніше повідомлялося, що компанія Google відібрала ще 16 українських стартапів, що отримали грант від Google for Startups Ukraine Support Fund. Загалом до участі у програмі залучені 33 проєкти.