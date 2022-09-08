Новые рынки для украинского бизнеса: Google запускает в Украине Market Finder

Google запускает для украинского бизнеса бесплатный сервис, который помогает компаниям выходить на новые рынки, искать новых клиентов и партнеров, увеличивать экспортные продажи онлайн и т.д. Речь идет о Market Finder, сообщила компания в своем блоге.

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Чтобы рационально использовать возможности Market Finder нужно сначала найти наиболее подходящие рынки для бизнеса. С этим сервис может помочь в такой работе:

создании списка новых перспективных целевых рынков для бренда;

определении спроса на товары или услуги на основе ежемесячных поисковых запросов местного населения.

После этого Google рекомендует подготовить бизнес к глобальному рынку. В этом Market Finder поможет спланировать операции, в частности по локализации, настройке платежей, обслуживанию клиентов, а также налоговым, юридическим и логистическим операциям и подбору работников.

"Например, инструменты локализации, пособия и советы продемонстрируют, как эффективно общаться на новом рынке, а логистические ресурсы описывают правила международной доставки и транспортировки для выбранного вами рынка", - говорится в блоге компании.

Перед выходом на рынок бизнесу советуют прорекламировать себя и свой продукт. В Google отмечают, что Market Finder поможет разработать стратегию международного маркетинга и предоставит обучающие ресурсы по цифровому маркетингу.

"Например, с помощью ряда доступных примеров, руководств и видео Market Finder показывает, как создавать эффективные кампании Google Ads, ориентированные на выбранный вами рынок. Это поможет вам рассмотреть рекламные решения и важность аналитики и измерения, а также представит советы для технических специалистов", - резюмировали в компании.

Отметим, что хотя с июля Google ввел платную подписку на Google Workspace, Министерство цифровой трансформации договорилось об особых условиях для украинского малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что компания Google отобрала еще 16 украинских стартапов, получивших грант Google for Startups Ukraine Support Fund. Всего к участию в программе привлечены 33 проекта.