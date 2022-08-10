"Налог на Google" пополнил госбюджет на $76 миллионов

Благодаря "налогу на Google" государственный бюджет получит около $76 млн за первый квартал его уплаты.

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Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"9 августа истек срок подачи деклараций по налогу на Google. Это НДС, который с этого года должны платить крупные транснациональные корпорации по электронным сервисам, предоставляемым в Украине", - отметил нардеп.

По его словам, общая задекларированная сумма за второй квартал составляет около 76 млн.долл.

Всего налог уплатили 53 крупных компании.

Среди тех, кто задекларировал самые большие суммы:

play.google.com;

apple.com;

facebook.com, instagram.com

"Благодаря имплементации современных европейских норм по налогообложению электронных сервисов армия получила значительное финансирование в войну. Из плательщиков и потребителей услуг никто не обанкротился, несмотря на прогнозы маргинальных "экспертов" из соцсетей", - подчеркнул Гетманцев.

Он отметил, что не пострадали и потребители Onlyfans.com — самого первого сервиса, уплатившего в бюджет более 600 тыс.долл.

Напомним, в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов, принятый Верховной Радой 3 июня.

Так называемый закон о "налоге на Google" обязывает работающих в Украине интернет-гигантов платить 20% НДС в украинский госбюджет. В то же время, он убрал из законодательства норму об уплате украинцами 20% НДС за покупку рекламы у нерезидентов.

Новые нормы вступили в силу с 1 января 2022 года.