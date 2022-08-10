"Податок на Google" поповнив держбюджет на $76 мільйонів

Завдяки "податку на Google" державний бюджет отримає близько $76 млн за перший квартал його сплати.

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Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"9 серпня завершився термін подання декларацій з податку на Google. Це ПДВ, яке з цього року мають сплачувати великі транснаціональні корпорації з електронних сервісів, що надаються в України", - зазначив нардеп.

За його словами, загальна задекларована сума за другий квартал становить приблизно 76 млн.дол.

Всього податок сплатили 53 великі компанії.

Серед тих, хто задекларував найбільші суми:

play.google.com;

apple.com;

facebook.com, instagram.com

"Завдяки імплементації сучасних європейських норм з оподаткування електронних сервісів армія отримала значне фінансування у війну. Із платників та споживачів послуг ніхто не збанкрутував, попри прогнози маргінальних "експертів" із соцмереж", - підкреслив Гетманцев.

Він зауважив, що не постраждали й споживачі Onlyfans.com — найпершого сервісу, який сплатив в бюджет більш ніж 600 тис.дол.

Нагадаємо, у липні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про оподаткування електронних послуг нерезидентів, який Верховна Рада ухвалила 3 червня.

Так званий закон про "податок на Google" зобов'язує інтернет-гігантів, що працюють в Україні, платити 20% ПДВ в український держбюджет. Водночас він прибрав із законодавства норму про сплату українцями 20% ПДВ за купівлю реклами у нерезидентів.

Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.