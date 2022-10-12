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В Google Meet з'явилися автоматичні розшифровки дзвінків
Корпорація Google оголосила, що додала автоматичні транскрипції зустрічей у свій сервіс відеоконференцій Meet. Про це повідомило видання TechCrunch.
Раніше щоб скористатися такою функцією потрібно було встановити відповідні програми (наприклад, Otter). Тепер запис та розшифровка дзвінок вбудовані в Google Meet.
Уточнюємо, що наразі функція доступна для зустрічей, що проводять англійською мовою. Згодом, в 2023 році, з’явиться підтримка французькою, німецькою, іспанською та португальською мовами.
Як працює розшифровка дзвінків в Google Meet
Функція передбачає виведення стенограми в Google документи. Наявність стенограм дозволить пропонувати аналітику та інші функції на основі цих записів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як зазначили в TechCrunch, нова функція буде особливо корисна користувачам, які під час зустрічей відволікаються на щось інше.
Раніше в Microsoft Teams додали аналогічну функцію для нарад англійською. При цьому Google вже впровадила функцію перетворення мови на текст в деякі свої інші сервіси, зокрема в Assistant та Android Recorder.
Джерело фото: ua.depositphotos.com