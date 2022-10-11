Google прийматиме оплату за використання хмарних сервісів в криптовалюті

Google заявив, що на початку 2023 року дозволить деяким клієнтам оплачувати хмарні послуги за допомогою криптовалют.

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Про це повідомляє CNBS.

Так, угода, оголошена на конференції Google Cloud Next, може успішно залучити передові компанії до Google, де головні конкуренти Google наразі не дозволяють клієнтам платити цифровими валютами.

Хмарний бізнес допомагає диверсифікувати материнську компанію Google Alphabet, віддаляючи її від реклами, і зараз на неї припадає 9% доходу, порівняно з менш ніж 6% три роки тому, оскільки вона розширюється швидше, ніж Alphabet в цілому.

Сервіс інфраструктури Google Cloud Platform спочатку прийматиме платежі в криптовалюті від небагатьох клієнтів у світі Web3, які хочуть платити криптовалютою, завдяки інтеграції зі службою Coinbase Commerce.

З часом Google дозволить значно більшій кількості клієнтів здійснювати платежі за допомогою криптовалюти.

Нагадаємо, що Google виділив 3 млн євро на 5 тисяч стипендій для навчання українців.