Google будет принимать оплату за использование облачных сервисов в криптовалюте

Google заявил, что в начале 2023 года позволит некоторым клиентам оплачивать облачные услуги посредством криптовалют.

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Об этом сообщает CNBS.

Соглашение, объявленное на конференции Google Cloud Next, может успешно привлечь передовые компании в Google, где главные конкуренты Google пока не позволяют клиентам платить цифровыми валютами.

Облачный бизнес помогает диверсифицировать материнскую компанию Google Alphabet, удаляя ее от рекламы, и сейчас на нее приходится 9% дохода по сравнению с менее чем 6% три года назад, поскольку она расширяется быстрее, чем Alphabet в целом.

Сервис инфраструктуры Google Cloud Platform будет изначально принимать платежи в криптовалюте от немногих клиентов в мире Web3, которые хотят платить криптовалютой, благодаря интеграции со службой Coinbase Commerce.

Со временем Google позволит значительно большему числу клиентов производить платежи с помощью криптовалюты.

Google выделил 3 млн евро на 5 тысяч стипендий для обучения украинцев.