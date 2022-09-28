Облака на вооружении: пять сценариев работы бизнеса во время войны и не только

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В мире годами сохраняется тренд по миграции бизнеса в облако, ведь клаудные сервисы улучшают эффективность работы предприятий и уменьшают затраты. Аналитики Gartner уверяют: к 2025 году более 85% организаций будут соблюдать принцип "облако на первом месте" и не смогут полностью реализовать свои цифровые стратегии без облачных архитектур и технологий.

В Украине такая ситуация может произойти гораздо быстрее, ведь при полномасштабном вторжении России в Украину вопрос обеспечения данных и IT-ресурсов — едва ли не самая главная задача бизнеса и государственных структур. И помогают в этом именно облака.

"Ежегодно количество компаний, которые становятся нашими облачными клиентами, увеличивается на 25%. А сейчас мы видим еще большее увеличение спроса на облачные технологии" Константин Вечер B2B-директор "Киевстар"

С учетом актуальности спроса вместе с Константином Вечером, B2B-директором "Киевстар", разберем пять сценариев того, как компании сегодня используют облачные технологии, чтобы продолжать работать и делать это безопасно, экономно и с максимальной пользой для себя и клиентов.

1. Для хранения резервных копий важных данных

Если бизнес хранит большое количество важных данных на локальных компьютерах или серверах, стоит задуматься, не перенести ли хранилища в облако. Ведь физическая инфраструктура более уязвима и может быть утрачена: во время эвакуации мало кто думает, что нужно прихватить с собой сервер из офиса. И при любом варианте хранения данных нужно позаботиться о создании их резервных копий.

Лучшее решение – резервное копирование в облако. Так, информация защищается шифрованием и надежно хранится на удаленной площадке. При необходимости данные можно получить в любой точке мира.

К примеру, клиент "Киевстар", крупный производитель и поставщик сырья, ранее хранил конфиденциальную информацию и критические для бизнеса данные только в локальных дата-центрах. Однако, учитывая их близость к зоне боевых действий, компания решила размещать дополнительные бекапы в публичном облаке дата-центров за пределами Украины.

Такой подход может спасти критически важную информацию компаний из любой индустрии и позволит возобновить работу с ней в нужный момент.

2. Для создания резервной инфраструктуры

Если у компании произойдет большой неожиданный сбой, копирования данных будет недостаточно, ведь это не позволит быстро восстановить рабочие процессы. В такой ситуации лучше иметь резервную облачную площадку. Таким образом можно получить полноценную копию ИТ-инфраструктуры компании. В случае сбоя это позволит оперативно запустить и поддерживать в надлежащем состоянии все рабочие процессы, минимизировать время и ущерб от простоя.

Константин Вечер приводит пример: "Один из наших клиентов — предприятие, управляющее критической коммунальной инфраструктурой, — пользовался локальным дата-центром, оказавшимся в потенциально опасной зоне, близкой к ведению боевых действий. Он там хранил свои данные и размещал ИТ-инфраструктуру компании. В случае сбоя, отказа в работе или разрушении этого локального дата-центра был велик риск, что работа предприятия остановится. А это потеря контроля над критической инфраструктурой и выход ее из строя".

Для обеспечения непрерывности работы, уменьшения рисков потери данных и контроля руководство предприятия приняло решение создать резервную площадку в Microsoft Azure. В облаке сделали копию наземной инфраструктуры, перенесли рабочие погрузки, настроили виртуальные машины, процессы и сервисы с регулярной синхронизацией данных через бекапы. Теперь в случае критической ситуации или отказа локального дата-центра компания может продолжать работать, используя ресурс резервной облачной площадки и обеспечивать работу критической инфраструктуры.

3. Для создания площадки под большие нагрузки

Если бизнес обладает "сезонностью", то бывают прогнозируемые периоды повышенной нагрузки. Например, для ритейла это условный конец ноября – период "черной пятницы" и массовых распродаж. В это время некоторые рабочие программы могут использоваться более активно, чем обычно. Тогда целесообразнее их вынести в облако, так что вы организуете гибридную IT-инфраструктуру для своей компании и сможете гибче управлять нужным ресурсом: увеличивать или уменьшать объем использования определенного программного обеспечения в зависимости от актуальной потребности бизнеса.

Разберем, как это работает на примере условного продакшена.

"Из-за специфики бизнеса в компании время от времени могут возникать потребности в обработке большого объема видеоматериала, — говорит Константин Вечер. — Это создает дополнительную нагрузку на ИТ-инфраструктуру и требует покупки дорогостоящего специфического оборудования и программного обеспечения, которое большую часть времени будет простаивать. Поэтому лучше выносить такие большие нагрузки в облако, ведь клаудные ресурсы можно использовать (и платить) только в случае необходимости, без простоев в другое время".

4. Для создания дополнительной виртуальной ИТ-инфраструктуры

Этот сценарий компаниям следует использовать, когда необходимо увеличить мощность физической инфраструктуры. Если локальные серверы не готовы к расширению продукта, перенос процессов в облако поможет провести масштабирование и гибко управлять этим процессом.

Константин Вечер рассказал, как такой подход использовала одна известная сеть ресторанов японской кухни, являющаяся клиентом "Киевстар". Несмотря на сложное время, компания продолжает свое развитие и открывает новые направления. А запуск новых проектов часто требует быстрого тестирования ИТ-решений на нагрузку и расширение мощностей, с которыми не справляются локальные серверы. Именно поэтому компания пошла в облако. С помощью облачных технологий она теперь может получить возможность иметь необходимые ресурсы здесь и сейчас – расширять, добавлять нагрузку, тестировать продукт без пауз и ограничений.

5. Для миграции в облако всей инфраструктуры компании

Полная миграция всех процессов компании в облако – достаточно трудоемкая задача, чаще всего с этим помогают провайдеры, способные комплексно проанализировать весь объем бизнес-задач. Переход в облако организуется так, чтобы снизить влияние на бизнес-процессы и оптимизировать работу конечной инфраструктуры.

Важно начать миграцию с самых маленьких задач, постепенно переходя к большим нагрузкам. Двигаясь вглубь ИТ-инфраструктуры, можно легко обнаружить потенциальные ошибки, слабые места миграции, отработать их и при этом не останавливать работу предприятия Константин Вечер В2В-директор "Киевстар"

Похожим путем пошла крупная страховая компания. Она имела локальный дата-центр, однако возникла необходимость обновления наземной ИТ-инфраструктуры, а в условиях войны этот процесс очень усложнен. Поэтому с помощью "Киевстар" компания успешно прошла этап пилота по развертыванию всей инфраструктуры в облаке - получила "инфраструктуру как услугу" (IaaS), когда можно использовать облачные ресурсы поставщика, а платформу и программное обеспечение развертывать самостоятельно. В дальнейшем, убедившись в надежности, устойчивости и скорости работы этого решения, компания решила перенести в облако все рабочие нагрузки, отказавшись от программного обеспечения, систем, архитектуры и оптимизировав все процессы для работы в облаке. При этом перенос нагрузок произошел с минимальными простоями и обеспечением непрерывности работы бизнеса.