Google виділив 3 млн євро на 5 тисяч стипендій для навчання українців

Стипендії отримають українці, які втратили роботу або ризикують її втратити.

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Про це компанія повідомила у офіційному блозі.

"Сьогодні Професійні сертифікати від Google на платформі Coursera стають доступними українською мовою, щоб допомогти українцям набувати практичні навички, знаходити нову роботу та розвивати свій бізнес у цей складний час.", - йдеться в повідомленні.

Професійні сертифікати від Google створені для набуття практичних навичок, необхідних для роботи у галузях, які швидко розвиваються. Програма не вимагає попереднього досвіду та дозволяє учасникам навчатися у власному темпі онлайн у зручний час.

Сертифікат можна отримати менш ніж за 6 місяців, навчаючись до 10 годин на тиждень.

Також повідомляється, що після завершення програми учасники можуть додати свій сертифікат до резюме та профілю LinkedIn і таким чином отримати перевагу під час пошуку роботи.

Нагадаємо, що Google програв суд щодо рекордного штрафу у 4 мільярда євро.