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Google виділив 3 млн євро на 5 тисяч стипендій для навчання українців
Стипендії отримають українці, які втратили роботу або ризикують її втратити.
Про це компанія повідомила у офіційному блозі.
"Сьогодні Професійні сертифікати від Google на платформі Coursera стають доступними українською мовою, щоб допомогти українцям набувати практичні навички, знаходити нову роботу та розвивати свій бізнес у цей складний час.", - йдеться в повідомленні.
Професійні сертифікати від Google створені для набуття практичних навичок, необхідних для роботи у галузях, які швидко розвиваються. Програма не вимагає попереднього досвіду та дозволяє учасникам навчатися у власному темпі онлайн у зручний час.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Сертифікат можна отримати менш ніж за 6 місяців, навчаючись до 10 годин на тиждень.
Також повідомляється, що після завершення програми учасники можуть додати свій сертифікат до резюме та профілю LinkedIn і таким чином отримати перевагу під час пошуку роботи.
Нагадаємо, що Google програв суд щодо рекордного штрафу у 4 мільярда євро.