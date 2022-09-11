В Україну приїхав ексглава Google Ерік Шмідт

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із колишнім виконавчим директором і головою правління компанії Google, ексвиконавчим головою та радником з питань технологій компанії Alphabet Еріком Шмідтом.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Як зазначається, Шмідт раніше співпрацював з Міністерством оборони США у питаннях інновацій, а його родина заснувала фонди, які займаються доброчинністю у сферах сталого розвитку та відповідального використання природних ресурсів.

Андрій Єрмак подякував бізнесменові за підтримку й допомогу, яку він надав Україні з початку повномасштабного російського вторгнення.

"Ми надзвичайно цінуємо все, що ви зробили для нашої країни", – наголосив він.

Зі свого боку Шмідт зазначив, що він радий допомагати Україні.

"Те, що відбувається у вашій країні через цю війну, - жахливо", - заявив ексгендиректор компанії Google.

Окрему увагу співрозмовники приділили можливостям для поглиблення співпраці.

Єрмак і Шмідт обговорили технологічні рішення, які могли б допомогти Україні пришвидшити деокупацію територій, відновити свою територіальну цілісність і повернутися до безпечного мирного життя.

Окрім того, бізнесмен відзначив важливість підтримки талановитої молоді, яка здатна швидко змінювати майбутнє.

Зазначимо, хоча з липня Google запровадив платну передплату на Google Workspace, Міністерство цифрової трансформації домовилося про особливі умови для українського малого та середнього бізнесу.

Раніше повідомлялося, що компанія Google відібрала ще 16 українських стартапів, що отримали грант від Google for Startups Ukraine Support Fund. Загалом до участі у програмі залучені 33 проєкти.