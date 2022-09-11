В Украину приехал экс-глава Google Эрик Шмидт

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с бывшим исполнительным директором и председателем правления компании Google, экс-исполнительным председателем и советником по технологиям компании Alphabet Эриком Шмидтом.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Как отмечается, Шмидт ранее сотрудничал с Министерством обороны США по вопросам инноваций, а его семья учредила фонды, занимающиеся благотворительностью в сфере устойчивого развития и ответственного использования природных ресурсов.

Андрей Ермак поблагодарил бизнесмена за поддержку и помощь, которую он предоставил Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

"Мы очень ценим все, что вы сделали для нашей страны", - подчеркнул он.

Со своей стороны, Шмидт отметил, что он рад помогать Украине.

"Происходящее в вашей стране из-за этой войны - ужасно", - заявил экс-гендиректор компании Google.

Особое внимание собеседники уделили возможностям углубления сотрудничества.

Ермак и Шмидт обсудили технологические решения, которые могли бы помочь Украине ускорить деоккупацию территорий, восстановить свою территориальную целостность и возвратиться к безопасной мирной жизни.

Кроме того, бизнесмен отметил важность поддержки талантливой молодежи, способной быстро менять будущее.

Отметим, хотя с июля Google ввел платную подписку на Google Workspace, Министерство цифровой трансформации договорилось об особых условиях для малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что компания Google отобрала еще 16 украинских стартапов, получивших грант от Google for Startups Ukraine Support Fund. Всего к участию в программе привлечены 33 проекта.