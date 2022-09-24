Google выделил 3 млн евро на 5 тысяч стипендий для обучения украинцев

Стипендии получат украинцы, потерявшие работу или рискующие ее потерять.

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Об этом компания сообщила в официальном блоге.

"Сегодня Профессиональные сертификаты от Google на платформе Coursera становятся доступными на украинском языке, чтобы помочь украинцам приобретать практические навыки, находить новую работу и развивать свой бизнес в это сложное время", - говорится в сообщении.

Профессиональные сертификаты от Google созданы для приобретения практических навыков, необходимых для работы в быстро развивающихся отраслях. Программа не требует предварительного опыта и позволяет участникам учиться в собственном темпе онлайн в удобное время.

Сертификат можно получить менее чем за 6 месяцев, обучаясь до 10 часов в неделю.

Также сообщается, что после завершения программы участники могут добавить свой сертификат в резюме и профиль LinkedIn и таким образом получить преимущество при поиске работы.

Напомним, что Google проиграл суд по рекордному штрафу в 4 миллиарда евро.