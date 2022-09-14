Google програв суд щодо рекордного штрафу у 4 мільярда євро

Компанія Google практично повністю програла апеляцію в суді Європейського союзу у справі про звинувачення компанії у зловживанні домінуючим становищем на ринку операційних систем для мобільних пристроїв, за підсумками якого на компанію було накладено рекордний антимонопольний штраф у розмірі 4,343 млрд євро.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це пише Reuters.

Видання пише, що Google зазнала однієї з найбільших невдач, коли вищий європейський суд оштрафував її на 4,125 мільярда євро (4,13 мільярда доларів) за монопольне використання мобільної операційної системи Android.

Підрозділ американського технологічного гіганта Alphabet оскаржив попереднє рішення, але рішення було загалом підтримано другим за силою європейським судом 14 вересня, а штраф був лише скромно зменшений на 5% з 4,343 млрд євро до 4,125.

Це рекордний штраф за порушення антимонопольного законодавства. Антимонопольний орган ЄС наклав антимонопольні штрафи на загальну суму 8,25 мільярдів євро на найпопулярнішу в світі інтернет-пошукову систему в рамках трьох розслідувань, які тривають більше десяти років.

Це друга судова поразка для Google, яка програла оскарження штрафу в 2,42 мільярда євро (2,42 мільярда доларів) минулого року.

"Генеральний суд значною мірою підтверджує рішення Комісії про те, що Google наклав незаконні обмеження на виробників мобільних пристроїв Android і операторів мобільних мереж, щоб закріпити домінуюче становище своєї пошукової системи", - заявив суд.

"Щоб краще відобразити тяжкість і тривалість порушення, загальний суд вважає за доцільне накласти штраф на Google у розмірі 4,125 мільярда євро, оскільки його аргументація в деяких аспектах відрізняється від аргументації Комісії", – заявили судді.

Google, який може подати апеляцію з питань права до Суду ЄС, найвищого в Європі, висловив своє розчарування.

"Ми розчаровані тим, що суд не скасував рішення повністю. Android створив більше можливостей для всіх, а не менше, і підтримує тисячі успішних компаній у Європі та в усьому світі", - заявили в Google.

Зазначимо, хоча з липня Google запровадив платну передплату на Google Workspace, Міністерство цифрової трансформації домовилося про особливі умови для українського малого та середнього бізнесу.

Раніше повідомлялося, що компанія Google відібрала ще 16 українських стартапів, що отримали грант від Google for Startups Ukraine Support Fund. Загалом до участі у програмі залучені 33 проєкти.