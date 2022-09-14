Google проиграл суд о рекордном штрафе в 4 миллиарда евро

Компания Google практически полностью проиграла апелляцию в суде Европейского союза по делу об обвинении компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынке операционных систем для мобильных устройств, по итогам которого на компанию был наложен рекордный антимонопольный штраф в размере 4,343 млрд евро.

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Об этом пишет Reuters.

Издание пишет, что Google потерпела одну из самых больших неудач, когда высший европейский суд оштрафовал ее на 4,125 миллиарда евро (4,13 миллиарда долларов) за монопольное использование мобильной операционной системы Android.

Подразделение американского технологического гиганта Alphabet обжаловало предыдущее решение, но решение было в целом поддержано вторым по силе европейским судом 14 сентября, а штраф был лишь скромно уменьшен на 5% с 4,343 млрд евро до 4,125.

Это рекордный штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Антимонопольный орган ЕС наложил антимонопольные штрафы на общую сумму 8,25 миллиарда евро на самую популярную в мире интернет-поисковую систему в рамках трех продолжающихся более десяти лет расследований.

Это второе судебное поражение для Google, который проиграл обжалование штрафа в 2,42 миллиарда евро (2,42 миллиарда долларов) в прошлом году.

"Генеральный суд в значительной степени подтверждает решение Комиссии о том, что Google наложил незаконные ограничения на производителей мобильных устройств Android и операторов мобильных сетей, чтобы закрепить доминирующее положение своей поисковой системы", – заявил суд.

"Чтобы лучше отразить тяжесть и продолжительность нарушения, общий суд считает целесообразным наложить штраф на Google в размере 4,125 миллиарда евро, поскольку его аргументация в некоторых аспектах отличается от аргументации Комиссии", - заявили судьи.

Google, который может подать апелляцию по правам в самый высокий в Европе Суд ЕС, выразил свое разочарование.

"Мы разочарованы тем, что суд не отменил решения полностью. Android создал больше возможностей для всех, а не меньше, и поддерживает тысячи успешных компаний в Европе и по всему миру", - заявили в Google.

Отметим, что хотя с июля Google ввел платную подписку на Google Workspace, Министерство цифровой трансформации договорилось об особых условиях для украинского малого и среднего бизнеса.

Ранее сообщалось, что компания Google отобрала еще 16 украинских стартапов, получивших грант от Google for Startups Ukraine Support Fund. Всего к участию в программе привлечены 33 проекта.