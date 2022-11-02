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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

В Украине запустили образовательный хаб "Google Знания"

В Украине запустили образовательный хаб "Google Знания"

Украина стала первой страной в мире, где была представлена локальная версия хаба “Google Знания”, который запустили 2 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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"Образовательный хаб поможет любому в Украине изучать что-либо в мире независимо от того, это знание для школы, работы или жизни. Цель проекта – помочь украинцам получать новые навыки и развивать карьеру, а Украине – двигаться к цифровизации обучения, несмотря на трудные времена", - отметили в Минцифре.

Структура хаба состоит из трех основных разделов:

  • "Знания для школы";
  • "Знания для работы";
  • "Знание для жизни".

Первый раздел включает ресурсы Google, предназначенные для педагогов, учащихся и их родителей, чтобы открыть новые инструменты для обучения и преподавания онлайн. Кроме того, в него входит руководство по безопасности детей в интернете, а также онлайн-платформа "Обучение" на YouTube

Раздел "Знания для работы" поможет получить практические навыки, найти работу и развить свой бизнес. В его структуру входят:

  • сайт "Новые цифровые возможности из Google";
  • платформа Digital Workshop;
  • ресурс с гибкими обучающими онлайн-программами;
  • курс по основам работы с облачными технологиями, необходимыми для развития карьеры или поиска новой работы;
  • ресурсы и советы, которые могут пригодиться для украинского бизнеса;
  • сервис Market Finder.

В разделе "Знание для жизни" собраны ресурсы Google .

Напомним, корпорация Google также выделила 3 млн. евро на 5 тысяч стипендий для обучения украинцев. Профессиональные сертификаты от Google созданы для приобретения практических навыков, необходимых для работы в быстро развивающихся отраслях. Программа не требует предварительного опыта и позволяет участникам учиться в собственном темпе онлайн в удобное время.

Кроме того, для украинского бизнеса Google запустил бесплатный сервис, помогающий компаниям выходить на новые рынки, искать новых клиентов и партнеров, увеличивать экспортные продажи онлайн и т.д.

Автор:
Вита Молодан