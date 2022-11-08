В Украине запустили платформу для экстренной помощи по цифровой безопасности - Nadiyno

Министерство цифровой трансформации присоединилось к запуску платформы экстренной помощи по цифровой безопасности Nadiyno. Этот инструмент можно использовать для усиления собственной онлайн-безопасности и защиты от онлайн-угроз.

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Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что ресурс Nadiyno должен повысить цифровую грамотность и справиться с актуальными онлайн-угрозами граждан. На платформе можно найти советы по защите персональных данных и устройств, поддержку от операторов горячей линии и других специалистов по цифровой безопасности – в чате или через форму-обращение.

"Мы оказались в первой в мире кибервойне, где страна-агрессор использует технологии, пропаганду, дезинформацию и цифровые инструменты как настоящее оружие. Враг не пренебрегает персональными данными, ставя под удар украинцев и их онлайн-безопасность. Поэтому мы поддерживаем инструменты по онлайн-безопасности, которыми могут воспользоваться наши граждане, и чем качественнее они, тем безопаснее становится наше онлайн-пространство и крепче и несокрушимее украинцы в цифровой среде", - отмечает главная специалист Директората европейской и евроатлантической интеграции Минцифры Ярослава Дьо.

Одним из важных преимуществ проекта является то, что жители временно оккупированных территорий Украины могут получить ценные советы от специалистов Nadiyno. Также на сайте есть рекомендации, которые пригодятся им. К примеру, какие мессенджеры следует выбрать, как подготовиться к проверке смартфона и избежать прослушивания в оккупации.

Платформа Nadiyno создана в рамках проекта "Цифровая экстренная поддержка гражданского общества в Украине" от общественной организации "Интерньюз-Украина".

"На оккупированных территориях не работают украинские мобильные операторы, а российские SIM-карты выдают по паспорту. Опасно обсуждать военные или политические вопросы. Оккупанты часто получают доступ к устройствам и аккаунтам жителей - они могут вести аккаунты и делать фейковые сообщения", - отмечают эксперты "Интерньюз-Украина".

Онлайн-платформа Nadiyno поможет:

усилить собственную онлайн-безопасность и защитить себя от онлайн-угроз;

повысить цифровую грамотность граждан;

предоставить советы по защите персональных данных и устройств, поддержку от операторов горячей линии и других специалистов по цифровой безопасности.

Напомним, Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC) подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий выделение 15 млн франков (более 500 миллионов гривен) на развитие цифровизации в Украине.