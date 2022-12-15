- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Российские хакеры атаковали сайт "Львовоблэнерго"
Российские хакеры атаковали сайт и другие информационные ресурсы "Львовоблэнерго".
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Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Атаку удалось отбить благодаря своевременной работе СБУ, которая предупредила о нападении", - отметил он.
По его словам, специалисты уже приняли дополнительные меры для защиты, но из-за этого ресурсы "Львовоблэнерго" могут работать с задержкой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Министерство цифровой трансформации присоединилось к запуску платформы экстренной помощи по цифровой безопасности Nadiyno. Этот инструмент можно использовать для усиления собственной онлайн-безопасности и защиты от онлайн-угроз.