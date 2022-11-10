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Українцям пояснили, як самостійно видалити вірус із телефону
Держспецзв’язку продовжує надавати відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом.
У відомстві розповіли, як можна самостійно видалити вірус із телефону.
"Віруси у смартфоні не тільки впливають на повноцінну роботу пристрою. Передусім вони становлять загрозу особистій, конфіденційній, фінансовій інформації, яка може стати доступною зловмисникам", - підкреслюють в Держспецзв’язку.
Розпізнати, що на смартфоні встановлено шкідливе програмне забезпечення, можна за різними ознаками. Наприклад, швидке розрядження батареї, значне уповільнення роботи, часті збої.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Періодично перевіряйте встановлені на телефоні додатки – якщо бачите такий, якого ви не встановлювали, одразу видаляйте", - зазначають у Держспецзв’язку.
Самостійно видалити віруси з телефону можна так:
- Переведіть пристрій у безпечний режим (або увімкніть режим польоту, відключіть інтернет-з’єднання). Перевірте пристрій вбудованим антивірусом, якщо такий є на телефоні, та видаліть всі знайдені загрози: Налаштування – Обслуговування пристрою – Захист пристрою – Сканувати телефон. Зауважимо, шлях може відрізнятися, залежно від моделі смартфона.
- Якщо на телефоні немає вбудованого антивірусу, скористайтеся спеціальними антивірусними додатками. Не користуйтеся російськими програмами, довіряйте відомим розробникам та завантажуйте антивіруси тільки з офіційних магазинів чи вебсайтів розробників.
- Якщо на смартфоні антивірус відсутній, можна також просканувати телефон комп’ютерним антивірусом:- підключіть телефон через USB до комп'ютера,- запустіть сканування антивірусом підключених пристроїв.
- Як крайній захід – скиньте систему до заводських налаштувань. Налаштування – Загальне керування – Скидання – Скинути систему до заводських налаштувань. Майте на увазі, що всі дані на смартфоні у такому разі будуть видалені. Щоб не втратити важливої інформації, не забувайте заздалегідь робити резервне копіювання даних.
"Якщо не впевнені, що можете впоратися самостійно, зверніться до спеціалістів сервісного центру", - підкреслили у Держспецзв’язку.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації та національний проєкт Дія.Цифрова освіта долучились до запуску платформи екстреної допомоги з цифрової безпеки Nadiyno. Цей інструмент можна використовувати для посилення власної онлайн-безпеки та захисту від онлайн-загроз.