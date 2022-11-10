Украинцам объяснили, как самостоятельно удалить вирус с телефона

Госспецсвязи продолжает давать ответы на самые распространенные вопросы украинцев по противодействию угрозам в киберпространстве, безопасному пользованию телефонами, интернетом.

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В ведомстве рассказали, как самостоятельно удалить вирус из телефона.

"Вирусы в смартфоне не только влияют на полноценную работу устройства. Прежде всего, они представляют угрозу личной, конфиденциальной, финансовой информации, которая может стать доступной злоумышленникам", - подчеркивают в Госспецсвязи.

Распознать, что на смартфоне установлено вредоносное программное обеспечение, можно по разным признакам. Например, быстрое разряжение батареи, значительное замедление работы, частые сбои.

"Периодически проверяйте установленные на телефоне приложения – если видите такое, которое вы не устанавливали, сразу удаляйте", - отмечают в Госспецсвязи.

Самостоятельно удалить вирусы с телефона можно так:

Переведите устройство в безопасный режим (или включите режим полета, отключите подключение к Интернету). Проверьте устройство встроенным антивирусом и удалите все обнаруженные угрозы: Настройка – Обслуживание устройства – Защита устройства – Сканировать телефон. Заметим, что путь может отличаться, в зависимости от модели смартфона.

Если на телефоне нет встроенного антивируса, воспользуйтесь специальными антивирусными приложениями. Не используйте российские программы, доверяйте известным разработчикам и загружайте антивирусы только с официальных магазинов или вебсайтов разработчиков.

Если на смартфоне антивирус отсутствует, можно просканировать телефон компьютерным антивирусом: - подключите телефон через USB к компьютеру, - запустите сканирование антивирусом подключенных устройств.

Как крайняя мера – сбросьте систему до заводских настроек. Настройки – Общее управление – Сброс – Сброс системы до заводских настроек. Имейте в виду, что все данные на смартфоне будут удалены. Чтобы не потерять важную информацию, не забывайте заранее делать резервное копирование данных.

"Если не уверены, что можете справиться самостоятельно, обратитесь к специалистам сервисного центра", - подчеркнули в Госспецсвязи.

Напомним, Министерство цифровой трансформации и национальный проект Дія. Цифровое образование присоединились к запуску платформы экстренной помощи по цифровой безопасности Nadiyno. Этот инструмент можно использовать для усиления собственной онлайн-безопасности и защиты от онлайн-угроз.