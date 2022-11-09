Российские хакеры рассылают письма с вредными ссылками от имени Госспецсвязи

В Украине пользователи массово получают на электронные почты письма с вредоносными ссылками якобы от имени Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Такую активность зафиксировала правительственная команда реагирования на чрезвычайные компьютерные события Украины CERT-UA, передает пресс-служба Госспецсвязи.

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Распространение таких вирусных писем характерно хакерской группе UAC-0010 (Armageddon), связываемой с российской ФСБ. С начала полномасштабного вторжения России в Украину UAC-0010 относится к перечню наиболее активных группировок, атакующих Украину.

Если пользователь перейдет по ссылке из письма, на его компьютере будет создан RAR-архив (например, “08.11.2022.rar”), содержащий файл-ярлык с названием “Средства ТЗИ, которые имеют экспертное заключение о соответствии требованиям технической защиты информации.lnk”. Если этот файл открыть, то на ПК загрузятся вредоносные программы – в том числе и похищающие данные.

"В CERT-UA подчеркивают, что рассылка электронных писем осуществляется с помощью сервиса @mail.gov.ua. То есть злоумышленники еще более тщательно маскируются под представителей государственных органов", - отметили в Госспецсвязи.

Украинцев призывали не пренебрегать главными правилами кибергигиены: нужно быть внимательными и осторожными с какими-либо сообщениями; нельзя открывать или загружать подозрительные файлы и ссылки.

Отметим, что Служба безопасности Украины с 24 февраля перешла в контрнаступление на киберфронте, усилив при этом защиту. Так, СБУ обнаружила и нейтрализовала более 3,5 тыс. кибератак в этом году.

В США считают, что Российская Федерация пыталась провернуть целую кампанию, чтобы нанести существенный вред украинской инфраструктуре, поэтому привлекает хакеров. Но кибератаки России против Украины не оказали существенного влияния.

Источник фото: ua.depositphotos.com