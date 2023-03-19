Госспецсвязи предупреждает об опасности скачивания программного обеспечения через торренты: что известно

Российские хакеры распространяют зараженное программное обеспечение через торренты. Они получают доступ к содержимому компьютера, когда пользователи загружают и устанавливают взломанные файлы.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

"Хакеры троянизируют ISO и установочные файлы и размещают их в бесплатном доступе на торрент-трекерах. Если жертва загружает и устанавливает такие файлы на свой компьютер, хакеры получают доступ к его содержимому и могут в течение длительного времени оставаться незаметными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во многих постсоветских странах системные администраторы до сих пор используют нелицензионное программное обеспечение (в том числе операционные системы) в учреждениях и компаниях разных форм собственности, которое распространяется с помощью торрент-трекеров.

"Устанавливая сломанное ПО с торрентов, они фактически предоставляют доступ российским спецслужбам к содержимому рабочих машин. Особенно опасно использование сломанной операционной системы, ведь в таком случае злоумышленники имеют полный административный доступ к компьютеру, на котором она установлена", - подчеркивают в Госспецсвязи. .

Кроме того, в зоне риска находятся не только компании, но и рядовые украинские пользователи, устанавливающие нелицензионное программное обеспечение из неофициальных источников.

Отметим, Государственная служба специальной связи и защиты информации постоянно фиксирует дальнейший рост киберинцидентов и кибератак на государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры.

Известно, что РФ каждый день осуществляет более 10-ти кибератак на стратегические объекты Украины.

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