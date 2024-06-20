Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти Росії: що він передбачає

Європейський Союз у четвер, 20 червня, погодився запровадити новий пакет санкцій проти Росії.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це стало відомо з повідомлення головування Бельгії в Раді ЄС.

"Посли ЄС щойно узгодили потужний та суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Цей пакет передбачає нові адресні заходи та максимізує ефект від існуючих санкцій за рахунок закриття лазівок", - йдеться в повідомленні.

Офіційні особи з 27 країн ЄС понад місяць обговорювали новий пакет санкцій. Обмеження включають заборону на перевалку російського ЗПГ і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами з третіх країн.

Новий пакет санкцій проти Росії вперше націлений на постачання зрідженого природного газу (LNG), який кілька держав-членів продовжують купувати, попри те що війна в Україні триває вже третій рік.

Зауважимо, за інформацією агентства Reuters, напередодні країни ЄС не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина заблокувала його ухвалення.

Раніше ЄС виключив із нового пакета один із пунктів, оскільки Німеччина вважала його проблематичним. Він поширював дію так званого "застереження про заборону Росії" на дочірні компанії в третіх країнах.

Угорщина також заявляла, що не голосуватиме за новий 14-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, оскільки нові обмеження суперечать інтересам країни.

Робота над 14-м пакетом санкцій тривала понад місяць

Нагадаємо, про початок роботи над підготовкою 14-го пакету санкцій проти країни-агресора РФ стало відомо 10 квітня 2024 року.

"Новий пакет санкцій, ймовірно, міститиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з ухилянням – наприклад у морській галузі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати стелю цін на експорт нафти", - розповів тоді віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Додамо, Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.

У жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу.

Повідомлялося, що Франція в першому кварталі наростила постачання російського скрапленого природного газу з Росії найбільше за всі країни Євросоюзу.

Фото: ua.depositphotos.com