Угорщина не голосуватиме за новий пакет санкцій і блокуватиме військову допомогу Україні

Угорщина не голосуватиме за новий 14-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, оскільки нові обмеження суперечать інтересам країни.

Про це пише угорське видання Мagyar Нirlap, посилаючись на слова міністра закордонних справ Петера Сійярто.

Наразі ЄС прийняв тринадцять пакетів санкцій і, за словами Сійярто, всі вони провалилися, оскільки Москва не зазнала сильного шкідливого впливу. Наразі розглядається 14 пакет, але Угорщина його підтримувати не буде.

Він зазначив, що заборони, які планують внести в 14-й пакет всіляко суперечать енергетичній безпеці Угорщини та національним цінностям.

"Це б завдало глибокого удару по сільському господарству та харчовій промисловості, що досі не заборонялося. Якщо ми не зможемо доставити, ми навіть не зможемо заплатити за енергоносії, і це також серйозно сповільнить інвестиції в Пакш… Тому Угорщина точно не голосуватиме за цей пакет санкцій , – сказав він.

Сійярто вважає, що стратегічні цілі та політика ЄС мають бути переглянуті через ризик ескалації.

Окрім цього, Угорщина вже майже рік блокує часткове відшкодування витрат на зброю, призначену для України в рамках Європейського фонду миру (EPF) і не збирається змінювати свою політику в цьому питанні.

"Ми також були проти того, щоб 6,5 мільярдів доларів з європейської миротворчої програми виділили Україні на постачання зброї. Німецькі, литовські, польські та ірландські колеги накинулися на мене, але скільки б вони не кричали, якими б грубими не були провоєнні політики, нас це не стосується", - сказав він.

Наостанок він заявив, що уряд навіть не підтримує обговорення пропозиції, згідно з якою навчання українських військових можливо продовжуватиметься на території України, оскільки це також може становити серйозний ризик ескалації.

Реакція ЄС

Під час зустрічі у понеділок, 27 травня, міністри закордонних справ ЄС висловили своє незадоволення "моделлю поведінки" Угорщини, яка дедалі частіше блокує зовнішньополітичні рішення ЄС, зокрема перешкоджає прогресу у наданні важливої військової допомоги Україні, пише Еuractiv.

На зібранні в Брюсселі міністри обговорювали, як можна розблокувати кошти з позабюджетного Європейського фонду миру (EPF), проте Угорщина вже майже рік блокує часткове відшкодування зброї для України в рамках цього фонду, сума якого становить 6,5 мільярдів євро.

Спочатку Угорщина пояснювала своє блокування тим, що українське антикорупційне агентство внесло угорський OTP Bank у чорний список як "міжнародного спонсора війни". Хоча банк згодом було вилучено з чорного списку, Угорщина продовжує утримувати право вето.

"М’яко кажучи, зростає розчарування, оскільки ЄС наразі отримує підтримку в розмірі 5 мільярдів євро, а дуже скоро будуть надприбутки [з доходів від заморожених активів Російської Федерації - ред], які ризикують не використовувати належним чином, якщо не буде досягнуто угоди", - сказав один дипломат ЄС.

Дипломати сподіваються, що вдасться знайти спосіб розв'язати проблеми до липня, на який запланована перша виплата.

У ЄС розпочали роботу над 14-м пакетом санкцій проти РФ

10 квітня стало відомо, що у Європейському Союзі розпочали роботи над підготовкою 14-го пакету санкцій проти країни-агресора РФ який планують прийняти навесні.

"Новий пакет санкцій, ймовірно, міститиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з ухилянням – наприклад у морській галузі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати стелю цін на експорт нафти", - розповів тоді віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Додамо, Литва пропонує Європейському союзу закріпити на законодавчому рівні свій план щодо відмови від російського трубопровідного газу та СПГ до 2027 року.

У жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу.