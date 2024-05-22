ЄС перерахує Україні першу виплату із заморожених активів РФ у липні

21 травня країни Євросоюзу узгодили план із використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Україні. Єврокомісія докладатиме зусиль, аби перші платежі від заморожених активів РФ, зокрема для постачання в Україну сучасної зброї та боєприпасів, були здійснені вже у липні.

"У рамках ЄС ми ухвалили рішення про передачу Україні коштів, отриманих у результаті заморожування активів російського Центрального банку. Тільки цього року ця сума може скласти до 3 млрд євро", - написав у соцмережі Х (Twitter) міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

Він додав, що 90% коштів підуть на військову підтримку.

"Росія повинна заплатити за шкоду, завдану її агресивною війною", - наголосив чеський міністр.

Коли отримаємо кошти

Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу в липні 2024 року.

"ЄС обрав шлях вперед, який є обґрунтованим та гнучким з правового погляду, що дозволить уточнювати допомогу відповідно до найнагальніших потреб України. Швидкість залишається ключовим фактором, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні", - підкреслив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Як йдеться у повідомленні Єврокомісії, рішення набудуть чинності після опублікування в Офіційному журналі. Ресурси для підтримки України будуть доступні з липня 2024 року з виплатами раз на два роки.

Зазначається, що у 2024 році 90% буде спрямовано на військове обладнання для України і 10% для бюджету ЄС, де також всі асигнування будуть спрямовані на фінансування допомоги Україні.

Рішення дозволяють визначити пріоритетність потреб, які, ймовірно, зміняться з часом, тому розподіл переглядатиметься щорічно з першим переглядом до 1 січня 2025 року.

Конфіскація заморожених активів РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

У Європі заморожено близько 210 мільярдів євро активів Банку Росії. Лише у Німеччині наразі заморожено російських активів на 3,9 мільярда євро, повідомила речниця Мінфіну ФРН Ута Гартманн. Загальна вартість заморожених активів російського Центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

Уже понад рік країни Євросоюзу та США обговорюють варіанти передачі Україні прибутків, отриманих від російських заморожених активів. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

На початку травня видання Financial Times написало, що країни Великої сімки (G7) вже не розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів, дискусії про які велися протягом досить тривалого часу.

Замість прямого вилучення активів, країни-члени шукають куди більш реальніші альтернативні шляхи використання цих коштів для допомоги Україні. Зокрема, розглядається ідея Бельгії, яка зберігає близько 190 мільярдів євро резервів російського ЦБ у Euroclear. Окрім цього, європейські країни уникають безпосереднього вилучення активів РФ через побоювання можливої "помсти".

Нагадаємо, що 8 травня посли країни Євросоюзу схвалили план використання прибутків, отриманих від інвестування заморожених російських активів у Європі, на закупівлю зброї для України. За оцінками, йдеться про суму від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.