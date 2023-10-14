Лідери ЄС сподіваються на прогрес щодо використання активів РФ для допомоги Україні, – Reuters

Лідери країн Європейського Союзу, які зустрінуться наприкінці жовтня, вимагатимуть "рішучого прогресу" щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це йдеться в проєкті відповідної заяви, повідомляє Reuters.

Згідно з проєктом, політики проведуть зустріч на саміті в Брюсселі 26-27 жовтня.

Дипломати з країн ЄС мають провести технічні переговори з цього питання 17 жовтня.

Як зауважує Reuters, у вересні США та Велика Британія заявили про підтримку плану Євросоюзу щодо оподаткування надприбутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів, для фінансування України.

Однак робота ЄС щодо використання активів неодноразово відкладалася через юридичні проблеми. Зокрема, це відбулося після того, як санкції блоку були оскаржені в судах.

Заморожені активи РФ: дискусія в ЄС

Країни "Великої сімки", до якої входять члени ЄС Італія, Німеччина та Франція, оцінюють заморожені російські суверенні активи приблизно в 280 млрд доларів.

У Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Однак суверенні активи Росії юридично належать країні-агресорці й, на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації немає.

Bloomberg у червні повідомляло, що ЄС вважає неможливим законно конфіскувати ці активи, тоді як розглядається тимчасове використання заблокованих коштів.

Того місяця лідери блоку домовилися продовжувати роботу над планом оподаткування прибутку, отриманого від заморожених активів.

А в липні Bloomberg писало, що така ідея є темою суперечок між ЄС та Європейським центральним банком.

За даними агентства, в Єврокомісії стверджують, що будь-які ризики в цьому питанні були оцінені при заморожуванні активів у лютому 2022 року. А голова ЄЦБ Крістін Лагард вважає, що податок може, зокрема, підірвати євро. На її думку, сума, яка поставлена ​​на карту, набагато більша, ніж кілька мільярдів, які цей крок принесе Україні.

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