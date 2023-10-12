Уряд Естонії схвалив постанову про використання заморожених російських активів для допомоги Україні

Під час сьогоднішнього засідання уряд Естонії схвалив поправку до закону про міжнародні санкції, яка, серед іншого, передбачає правила використання заморожених в країні активів. Даний законопроект дозволяє використовувати дані активи підсанкційних осіб в Естонії для компенсації збитків від війни в Україні.

Про це пише Valitsuse.

За словами прем'єр-міністра Каї Каллас, для Росії дуже важливо підняти ціну агресії, тому українським союзникам варто знайти способи притягнути Росію до фінансової відповідальності за збитки, завдані Україні.

Вона додала, що законопроект направили на розгляд до парламенту.

"Ми повинні бути прикладом і заохоченням для інших європейських країн у встановленні подібного регулювання. Росія має відшкодувати Україні всі збитки, завдані війною. Важливо, щоб агресія була покарана", – сказав Каллас.

Каллас закликала Європейський Союз якомога швидше завершити роботу над розгортанням заморожених російських активів і розробити практичні рішення по їх використанню.

Міністр закордонних справ Маркус Цахкна також підтримав ініціативу Естонії щодо використання заморожених російських активів.

"Я радий, що сьогодні уряд схвалив проект поправок до закону про міжнародні санкції, метою якого є упорядкування правового простору Естонії з метою посилення компетенції та повноважень інституцій у впровадженні та нагляді за санкціями", – сказав Цахкна.

Він підкреслив, що частиною законопроекту є ініціатива Естонії використовувати заморожені активи Росії для компенсації збитків, завданих жорстокою війною Росії в Україні, оскільки гроші на відшкодування збитків, завданих Росією Україні, не повинні надходити лише від платників податків інших країн.

Міністр пояснив, що позбавлення активів громадян країни-агресора, які сприяли війні за межами РФ, є цілком виправданим. На його думку, застосування покарання до кожної окремої людини, яка фінансує війну, може зрештою вплинути на політичне керівництво чи народ країни-агресора, щоб вони дотримувалися міжнародного права.

Зазначається, що в Естонії наразі заморожено активи росіян на суму приблизно 38 мільйонів євро.

Зауважимо, естонський уряд схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України. Естонія стала першою європейською країною, яка розробила подібне правове рішення.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо оголосив про створення спеціального фонду підтримки України в обсязі 1,7 мільярда євро. Цей фонд буде фінансуватися з коштів, отриманих з оподаткування російських активів, які були заморожені в Бельгії.

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