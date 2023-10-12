Правительство Эстонии одобрило использование замороженных российских активов для помощи Украине

В ходе сегодняшнего заседания правительство Эстонии одобрило поправку к закону о международных санкциях, которая, среди прочего, предусматривает правила использования замороженных в стране активов. Данный законопроект позволяет использовать данные активы подсанкционных лиц в Эстонии для компенсации ущерба от войны в Украине.

Об этом пишет Valitsuse.

По словам премьер-министра Каи Каллас, для России очень важно поднять цену агрессии, поэтому украинским союзникам следует найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, нанесенный Украине.

Она добавила, что законопроект был направлен на рассмотрение в парламент.

"Мы должны быть примером и поощрением для других европейских стран в установлении подобного регулирования. Россия должна возместить Украине все убытки, причиненные войной. Важно, чтобы агрессия была наказана", – сказал Каллас.

Каллас призвала Европейский Союз как можно скорее завершить работу по развертыванию замороженных российских активов и разработать практические решения по их использованию.

Министр иностранных дел Маркус Цахкна также поддержал инициативу Эстонии по использованию замороженных российских активов.

"Я рад, что сегодня правительство одобрило проект поправок к закону о международных санкциях, целью которого является упорядочение правового пространства Эстонии с целью усиления компетенции и полномочий институтов по внедрению и надзору за санкциями", – сказал Цахкна.

Он подчеркнул, что частью законопроекта является инициатива Эстонии использовать замороженные активы России для компенсации ущерба, нанесенного жестокой войной России в Украине, поскольку деньги на возмещение ущерба, нанесенного Россией Украине, не должны поступать только от налогоплательщиков других стран.

Министр пояснил, что лишение активов граждан страны-агрессора, способствовавших войне за пределами РФ, вполне оправдано. По его мнению, применение наказания к каждому отдельному человеку, финансирующему войну, может в конечном счете повлиять на политическое руководство или народ страны-агрессора, чтобы они соблюдали международное право.

Отмечается, что в Эстонии заморожены активы россиян на сумму примерно 38 миллионов евро.

Заметим, эстонское правительство одобрило принципы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины. Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение.

Напомним, недавно премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о создании специального фонда поддержки Украины в объеме 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться из средств, полученных из налогообложения российских активов, замороженных в Бельгии.

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