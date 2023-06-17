В Эстонии разработали механизм конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины

Эстонское правительство одобрило принципы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины. Эстония стала первой европейской страной, разработавшей подобное правовое решение.

Об этом пишет ERR.

"Европейский союз работает над поиском этого юридического варианта, но мы подготовили юридическое решение, при котором мы можем использовать замороженные активы России как страны-агрессора и использовать их в качестве компенсации для нужд восстановления Украины", – заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, МИД в ближайшее время внесет в правительство проект соответствующей поправки в закон.

Заметим, что Европейский Союз заблокировал более 200 миллиардов евро активов российского центрального банка после того, как Москва вторглась в Украину.

Страны Евросоюза сейчас обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от российских замороженных активов. Речь идет о доходе от суммы в 196,6 млрд. евро. За квартал сумма начисленных процентов на эти активы составила 734 миллиона евро – именно эти деньги может получить Киев.

Отметим, что правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. Кабмин сообщал о первом успешном кейсе. Речь идет о конфискации активов двух российских банков на сумму 17 млрд. грн.