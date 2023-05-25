ЄС заблокував понад €200 мільярдів активів російського центробанку

Європейський Союз заблокував понад 200 мільярдів євро активів російського центрального банку після того, як Москва вторглася в Україну. В ЄС повідомили про нові цифри після прийнятя 10-го пакету санкцій, який змусив банки оприлюднити інформацію про розмір своїх активів.

ЄС також заморозив 24,1 мільярда євро російських приватних активів фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції, після вторгнення в Україну понад 14 місяців тому, пише Вloomberg.

У повідомленні йдеться про те, що в ЄС намагаються зробити так, щоб Росія заплатила за збитки, завдані Україні. Європа вивчає способи використання російських заморожених і знерухомлених активів для цієї мети.

За словами речника Єврокомісії Крістіана Віганда, Європейська Комісія тісно співпрацює зі Швецією, яка головує в ЄС, щоб просувати запропоновані варіантіи використання заморожених активів центрального банку РФ.

ЄС також продовжує обговорення цього питання з міжнародними союзниками для забезпечення необхідної координацію на міжнародному рівні, але це досить складна процедура як юридично, так і технічно. Очікується, що лідери ЄС обговорять це на своїй наступній зустрічі в червні.

Окрім цього, ЄС наклав санкції на майже 1500 осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій і націлив на багато ключових джерел доходу Москви, але намагався знайти та заморозити активи російських мільярдерів, які потрапили під санкції.

Україна також ввела персональні економічні та інші обмежувальні заходи проти 2507 фізичних та 1374 юридичних осіб, більшість із яких громадяни Росії та російські юрособи.

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