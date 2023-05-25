ЕС заблокировал более 200 миллиардов евро активов российского центробанка

Европейский Союз заблокировал более 200 млрд евро активов российского центрального банка после того, как Москва вторглась в Украину. В ЕС сообщили о новых цифрах после принятия 10-го пакета санкций, заставившего банки обнародовать информацию о размере своих активов.

ЕС также заморозил 24,1 миллиарда евро российских частных активов попавших под санкции физических и юридических лиц после вторжения в Украину более 14 месяцев назад, пишет Вloomberg.

В сообщении говорится, что в ЕС пытаются сделать так, чтобы Россия заплатила за ущерб, нанесенный Украине. Европа изучает способы использования российских замороженных и обездвиженных активов для этой цели.

По словам спикера Еврокомиссии Кристиана Виганда, Европейская Комиссия тесно сотрудничает со председательствующей в ЕС Швецией, чтобы продвигать предложенные варианты использования замороженных активов центрального банка РФ.

ЕС также продолжает обсуждение этого вопроса с международными союзниками для обеспечения необходимой координации на международном уровне, но это достаточно сложная процедура как юридически, так и технически. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят это на своей следующей встрече в июне.

Кроме этого, ЕС наложил санкции на почти 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелил на многие ключевые источники дохода Москвы, но пытался найти и заморозить попавшие под санкции активы российских миллиардеров.

Украина также ввела персональные экономические и другие ограничительные меры против 2507 физических и 1374 юридических лиц, большинство из которых граждане России и российские юрлица.