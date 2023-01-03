Германия готова арестовать активы РФ, чтобы помочь Украине в восстановлении, - Bloomberg

Германия открыта для использования миллиардов евро из замороженных российских активов, чтобы помочь Украине в восстановлении, пока юридические проблемы будут решены, а союзники последуют этому примеру.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с дискуссиями.

Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины о военных репарациях, но еще не заняло официальной позиции по конфискации активов РФ из-за разногласий в правящей коалиции.

Если Берлин сможет решить свои проблемы, это может дать новый импульс для дискуссий в Европейском Союзе и оказывать давление на США, чтобы они изъяли активы, такие как резервы центрального банка, замороженные в ответ на вторжение России в Украину.

По данным журналистов, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на том, что арест хотя бы части замороженных активов должен быть вариантом. Министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий пробизнесовых "Свободных демократов", более осторожен. Он озабочен тем, что конфискация активов российского центрального банка может создать опасный прецедент и ввести европейские страны и их союзников в правовое болото.

ЕС и партнеры по G7 заморозили около 300 миллиардов евро (311 миллиардов долларов) в резервах российского центрального банка. ЕС также заблокировал около 19 миллиардов евро активов находящихся под санкциями российских бизнесменов, хотя эти оценки не являются полными. Активы находятся во взвешенном состоянии и не могут быть распределены.

Вместо всеобщего конфискации более выгодным путем с юридической точки зрения могло бы стать нацеливание на активы лиц, которые, как было доказано, причастны к российским военным преступлениям, сказал один из собеседников. Однако на рассмотрение таких дел могут уйти годы, что сведет такую инициативу к символизму.

Детали дискуссий показывают, что потенциал ареста активов выходит за рамки теоретических дебатов и переходит в практическую реализацию, но остаются серьезные препятствия. Шольц хочет, чтобы любой шаг был скоординирован с союзниками и юридически ясен.

Напомним, что в Германии национализировали энергокомпанию, оказавшуюся на грани банкротства из-за "газовой войны".