У Німеччині націоналізували енергокомпанію, що опинилася на межі банкрутства через "газову війну"

Федеральний уряд Німеччини оголосив про націоналізацію однієї з найбільших енергокомпаній країни — Uniper, що мало не збанкрутувала через припинення постачання газу з РФ.

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Про це в четвер, 22 грудня, повідомили пресслужби Міністерства фінансів та Міністерства економіки ФРН.

Уряд Німеччини отримав близько 99% акцій компанії. Держава вкладе гроші в Uniper, аби компанія уникнула банкрутства. Єврокомісія схвалила відповідну фінансову допомогу 20 грудня 2022 року.

Капітал компанії, що постраждала від "газової війни" збільшать на 8 млрд євро, щоб забезпечити енергопостачання Німеччини. Уряд зобов'язався пом'якшити негативний вплив "допомоги" компанії та конкурентну складову роботи ринку.

До націоналізації мажоритарним акціонером Uniper була фінська Fortum Oy. У майбутньому Uniper планують знову приватизувати. Уряд Німеччини повинен буде скоротити свою частку щонайбільше до 25% плюс одна акція не пізніше 2028 року. Термін зможуть продовжити тільки, якщо отримають згоду від Єврокомісії.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Росія вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.

Зокрема, Німеччина підготувалася до припинення поставок російського газу та запровадила додаткові заходи для економії енергоносія.