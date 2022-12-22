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У Німеччині націоналізували енергокомпанію, що опинилася на межі банкрутства через "газову війну"
Федеральний уряд Німеччини оголосив про націоналізацію однієї з найбільших енергокомпаній країни — Uniper, що мало не збанкрутувала через припинення постачання газу з РФ.
Про це в четвер, 22 грудня, повідомили пресслужби Міністерства фінансів та Міністерства економіки ФРН.
Уряд Німеччини отримав близько 99% акцій компанії. Держава вкладе гроші в Uniper, аби компанія уникнула банкрутства. Єврокомісія схвалила відповідну фінансову допомогу 20 грудня 2022 року.
Капітал компанії, що постраждала від "газової війни" збільшать на 8 млрд євро, щоб забезпечити енергопостачання Німеччини. Уряд зобов'язався пом'якшити негативний вплив "допомоги" компанії та конкурентну складову роботи ринку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
До націоналізації мажоритарним акціонером Uniper була фінська Fortum Oy. У майбутньому Uniper планують знову приватизувати. Уряд Німеччини повинен буде скоротити свою частку щонайбільше до 25% плюс одна акція не пізніше 2028 року. Термін зможуть продовжити тільки, якщо отримають згоду від Єврокомісії.
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка Росії на газовому ринку ЄС зменшилась з 40% до 9%. Через це, на думку експертів, Росія вже не зможе тиснути на європейський газовий ринок.
Зокрема, Німеччина підготувалася до припинення поставок російського газу та запровадила додаткові заходи для економії енергоносія.