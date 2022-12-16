Оператори ГТС шести країн ЄС домовилися щодо проекту водневого трубопроводу з Німеччини до Фінляндії

Оператори газотранспортних систем шести країн Європейського союзу 14 грудня підписали угоду про співпрацю щодо транскордонного проекту Північно-Балтійського водневого коридору.

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Як повідомляє один із учасників угоди Amber Grid (Литва), сторонами також є Gasgrid Finland (Фінляндія), Elering (Естонія), Conexus Baltic Grid (Латвія), Gaz-System (Польща) та Ontras (Німеччина).

Наголошується, що Північно-Балтійський водневий коридор зміцнить енергетичну безпеку регіону, зменшить залежність від імпорту викопного палива та відіграє помітну роль у декарбонізації суспільства та енергоємних галузей.

Вказано, що проект також має значний потенціал для внесення вкладу в досягнення мети ЄС зі скорочення викидів парникових газів за рахунок заміни сьогоднішнього виробництва та споживання викопного палива в промисловості, транспортному секторі, електроенергетиці та опаленні на нове відновлюване паливо, тобто "зелений" водень.

"Північно-Балтійський водневий коридор підтримує диверсифікацію поставок енергії та прискорене впровадження відновлюваних джерел енергії, що дозволяє, зокрема, досягти мети ЄС з виробництва 10 мільйонів тонн відновлюваного водню до 2030 року. Він зможе транспортувати зелений водень, виготовлений в Балтійському регіоні до точок споживання та промислових кластерів вздовж усього коридору, а також у центральній Європі", - наголошується в повідомленні.

Крім того, очікується, що при подальшому розвитку водневої інфраструктури навколо Балтійського моря може бути створений ринок водню, що забезпечить доступ до широко доступного та конкурентоспроможного відновлюваного джерела енергії.

У 2023 році на першому етапі розробки проекту партнери підготують попереднє техніко-економічне обґрунтування. На підставі рекомендацій попереднього ТЕО буде ухвалено рішення про продовження розробки проекту. Наступні етапи проекту включатимуть проектування та отримання дозволів, будівництво та введення в експлуатацію.