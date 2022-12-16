Операторы ГТС шести стран ЕС договорились приступить к проекту водородопровода из Германии в Финляндию

Операторы газотранспортных систем из шести стран Европейского союза 14 декабря подписали соглашение о сотрудничестве по трансграничному проекту Северо-Балтийского водородного коридора.

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Как сообщает один из участников соглашения Amber Grid (Литва), сторонами также являются Gasgrid Finland (Финляндия), Elering (Эстония), Conexus Baltic Grid (Латвия), Gaz-System (Польша) и Ontras (Германия).

Отмечается, что Северо-Балтийский водородный коридор укрепит энергетическую безопасность региона, уменьшит зависимость от импорта ископаемого топлива и сыграет заметную роль в декарбонизации общества и энергоемких отраслей.

Указано, что проект также имеет значительный потенциал для внесения вклада в достижение цели ЕС по сокращению выбросов парниковых газов за счет замены сегодняшнего производства и потребления ископаемого топлива в промышленности, транспортном секторе, электроэнергетике и отоплении на новое возобновляемое топливо, то есть "зеленый" водород.

"Северо-Балтийский водородный коридор поддерживает диверсификацию поставок энергии и ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии, что позволяет, в частности, достичь цели ЕС по производству 10 миллионов тонн возобновляемого водорода к 2030 году. Он сможет транспортировать зеленый водород, произведенный в Балтийском регионе в точки потребления и промышленные кластеры вдоль всего коридора, а также в центральной Европе", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ожидается, что при дальнейшем развитии водородной инфраструктуры вокруг Балтийского моря может быть создан рынок водорода, обеспечивающий доступ к широко доступному и конкурентоспособному возобновляемому источнику энергии.

В 2023 году на первом этапе разработки проекта партнеры подготовят предварительное технико-экономическое обоснование. На основании рекомендаций предварительного ТЭО будет принято решение о продолжении разработки проекта. Следующие этапы проекта будут включать в себя проектирование и получение разрешений, строительство и ввод в эксплуатацию.